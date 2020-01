Le numérique émet aussi des GES

Les incendies en Australie - qui s’étendent sur une superficie égale aux Pays Bas - sont une catastrophe écologique phénoménale, et une nouvelle preuve du dérèglement climatique. Alors mes voeux à nous tous, c’est que nous soyons capables, ensemble et individuellement, de réduire nos émissions de gaz à effet de serre.

Aujourd’hui j’aborde la question du numérique : l’ordinateur, internet et nos téléphones portables ont révolutionné notre vie en raccourcissant le temps de recherche d’informations et de communication et permettent aussi des économies en terme de gestion…et - les trois quarts des Français l’ignorent - la révolution numérique a généré aussi une nouvelle source de pollution par sa consommation d'énergie.

Lorsque nous recherchons des informations sur notre ordinateur ou notre smartphone, lorsque nous envoyons la vidéo des premiers pas de Louise ou de Gabriel, nous produisons de la pollution numérique !

En fait, nous provoquons de la consommation d’énergie responsable de gaz à effet de serre en deux temps : lors de l’achat de notre matériel, et lors de son usage.

1.Un smartphone et en particulier sa carte électronique requierent une quarantaine de minerais et métaux précieux dont l’extraction demande notamment beaucoup d’énergie.

Ainsi une bonne mine d’or produit 5 g d’or par tonne et il faut, pour une tonne de carte électronique, 200 g d’or.

Et de plus, la durée de vie de nos portables n’excèdent pas les 2 ou 3 ans en moyenne..

Ainsi sur ce premier point, on peut tirer deux conseils : nous avons d'abord la possibilité de réfléchir au choix de notre téléphone pour vérifier s’il pourra tendre vers le « Fairphone » , c’est à dire un téléphone portable qui puisse être entièrement réparé, et puis prolongez son usage d’une année ou deux… C’est pour la plupart d’entre nous assez envisageable. Comme pour notre ordinateur.



Voilà pour le matériel. Maintenant l’usage. Et quelques chiffres :

- Le visionnage d’un tube - réalisé plus de 2 milliards de fois - correspond la production annuelle d’une petite centrale nucléaire.

- L'ensemble des services internet émettent de 2 à 5 % des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, soit encore plus que le trafic aérien.

- En France, la consommation d’internet représente 12 % de la consommation électrique.

- Et lorsque nous faisons nos recherches sur la 4 G, cela consomme 23 fois plus que si avions choisi l’ADSL, le réseau filaire.

- Dans notre TGV lancé à 300 km heure, notre smartphone en 4 G va aller chercher 3 antennes 4 G par kilomètre.

- Enfin les vidéos en ligne sont les pires sources de pollution- , et c’est mon dernier chiffre,- elles sont à l’origine de 60 % du trafic (+ 300 M de t de CO2 par an)

et Netflix arrive en tête par l’alimentation de ses datas centers en Virginie dont l’énergie provient de centrales à charbon.



En conclusion, il nous faut nous raisonner aussi dans l’usage : en revenant aux vidéos en dvd plutôt qu’en streaming, et en effaçant systématiquement les onglets sur l’ordinateur. Ce que je vais faire de suite : la réalisation de cette chronique a généré douze sources d ‘information : deux revues papier et 10 onglets : on ferme tout cela et je vous dis : à la semaine prochaine !