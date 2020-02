Le parcours avenir au collège Saint Joseph

Il n'est jamais trop tôt pour se pencher sur son avenir professionnel. C'est dans ce but que le parcours avenir a été mis en place dans les collèges et Lycées de Sarthe et d'ailleurs. Que ce soit par le biais de Formasarthe, ou encore de rencontre de professionnels, comme tout récemment avec le basketteur professionnel Terry Tarpey, le numéro 11 du MSB. On fait le point avec les élèves du collège Saint Joseph du Mans.