Le parcours religieux au collège St Joseph

Le Club Radio ouvre ses micros cette semaine aux élèves du collège St Joseph du Mans. Au micro de RCF, ils se penchent sur le sujet du sommeil des adolescents, et de son influence positive ou non sur la scolarité des élèves de collège. Et puis en compagnie de leur invitée du jour, Mme Hovine de la pastorale du collège, on se penche sur le parcours religieux proposé au collège St Joseph.