TOUS LES VENDREDIS A 11H30 ET SAMEDIS A 18H30

POURQUOI CETTE EMISSION ? Parce que la question du patrimoine intéresse tout le monde et que la plupart des gens pourraient mieux gérer leur patrimoine s’ils savaient… Parce que les lois qui se succèdent, la jurisprudence et les règlements, ont considérablement complexifié le droit et que beaucoup ne savent plus où ils en sont… Parce que le patrimoine est source de nombreuses sollicitations et que face aux offensives commerciales conduites par des acteurs aux motivations peu claires ,on manque d’arguments pour défendre ses intérêts. Parce que pour un chrétien, la question du patrimoine pose celle de la richesse et en même temps celle de son rapport personnel avec l’argent… et cette question relève quelquefois du tabou… Envoyez nous vos doutes, vos questions par mail à lepatrimoineenquestions.chalons@rcf.fr