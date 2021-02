Le père et la mère, la terre et la mer: les points d'ancrage d'Ariane Ascaride

Ariane Ascaride est une actrice française : Elle a étudié au Conservatoire de Marseille, à l’université d’Aix-en-Provence en sociologie, puis enfin au Conservatoire national d'art dramatique de Paris où elle suit les cours d'Antoine Vitez et Marcel Bluwal. Après sa rencontre avec le cinéaste Robert Guédiguian sur les bancs de la fac, elle va tourné dix-huit films avec lui, et obtenir en 1998, le César de la meilleure actrice pour son rôle dans Marius et Jeannette.

Dans "Bonjour Pa' Lettres au fantôme de mon père" (éd. du Seuil), Ariane Ascaride s’adresse avec émotion à son père depuis longtemps disparu. Le confinement l’incite à se tourner vers cette figure rassurante qui a toujours su, malgré ses "étrangetés", calmer ses angoisses enfantines. Elle mêle ses souvenirs d’enfance de fille d’immigré italien à Marseille à des réflexions brutes, engagées, passionnées et vibrantes sur le présent.

La comédienne porte un regard critique mais tendre sur ses contemporains et sur elle-même. Elle nous livre des lettres intimes et universelles, qui sont autant d'éclairages sensibles sur notre époque, sur la violence de notre société néolibérale mais aussi sur les petits plaisirs du quotidien et les joies des liens qui nous unissent contre vents et marées.