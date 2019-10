Le Pérou aujourd'hui et le synode sur l'Amazonie

Maurice Bedoin anime avec une belle équipe une association qui gère un orphelinat au Pérou. Depuis 18 ans, Ils accueillent des enfants victimes du sida et leur permettent d'être suivis médicalement, nourris et scolarisés.

Il revient avec son épouse d'un séjour de plusieurs semaines au Pérou.

Il nous partage la réalité complexe de ce pays attachant.

Il est également en lien avec les chrétiens du Pérou et il nous donne des informations très concrètes sur le synode sur l'Amazonie qui vient de commencer au Vatican.