Le pervers narcissique : le reconnaitre et s'en libérer

DES SOURCES ET DES REFERENCES :

https://frenchpdf.com/les-manipulateurs-sont-parmi-nous-pdf

https://www.psychologies.com/Moi/Problemes-psy/Troubles-Maladies-psy/Art...

https://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=pervers-...

https://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=pervers-...

https://www.planetesante.ch/Magazine/Psycho-et-cerveau/Sante-du-couple/S...

https://www.psychologue.net/articles/amoureuse-dun-pervers-narcissique

https://www.nouvelobs.com/societe/20120330.OBS5128/pervers-narcissiques-...

https://theconversation.com/psychopathes-et-pervers-narcissiques-ou-est-...



Ponérologie : étude du mal, de la perversion et psychopathie. Travaux de LOBACZEWSKI

Pour en savoir plus :

"Comment survivre au mariage avec un pervers narcissique", Valérie Le Goff-Cubilier, Ed. Médecine & Hygiène, 2013.

Isabelle Nazare-Aga, « Les Manipulateurs sont parmi vous » (éditions de l’Homme).

Sylvie TENENBAUM « Se libérer de l’emprise émotionnelle » Leducs Editions

Télécharger - rcf_18_juillet_2020_le_pervers_narcissique.pdf

Télécharger - manipulateur.pdf