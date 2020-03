Le pintemps des poètes de Lunel

Natif de Lunel , Jean-Pierre Védrines est écrivain. Il a publié plus d’une trentaine d’ouvrages allant de la poésie, aux contes, nouvelles et romans. En 1993 , il obtient le Grand Prix de poésie de la Cie des Ecrivains Méditerranéens pour "Obliques de l’oubli", en 1995, le Prix Gaston Baissette pour "Nonrès" et , en 1998, le prix Roger du Teil, pour "L’Homme de neige".

Convaincu que le goût de la poésie s'aquiert dès l'enfance, il anime , depuis l’année 2000, plusieurs ateliers d’écriture en milieu scolaire et sensibilise les enfants à la poésie contemporaine. Il a dirigé ou collaboré à plusieurs revues "Europe","Souffle" et préside l’association "Les Ecrivains Méditerranéens". II est sociétaire de la Société des Gens De Lettres

