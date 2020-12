Le plafonnement des frais d’incidents bancaires

Depuis le 1er novembre, la législation plafonne les frais bancaires pour dépassement de découvert, rejet de chèque ou de prélèvement. Une réforme qui a pour but de protéger les publics les plus fragiles. En quoi consiste cette réforme ? Et est-elle vraiment appliquée par les banques ? Éléments de réponse avec Aurélie Dupont et Margot Gazeau de l'UFC Que choisir de la Sarthe.