Le plastique au temps du coronavirus

C’est un matériau incroyablement robuste, quasi inusable, léger, et coloré à l’image des bottes plastiques que mon père, qui était fabricant de chaussures, a été l’un des premiers à fabriquer en France dans les années cinquante. Et il regénérait déjà du plastique d’autres provenances, puis dans les années 70, il a crée une usine entièrement consacré au recyclage.

Les raisons : le plastique, issu du pétrole, mobilise une ressource qui n’est pas infini, et qui était déjà massivement jeté, et à l’origine d’une énorme pollution.

La problématique est toujours la même en 2020 et nous avons même régressé avec à travers le monde avec ces sacs plastiques volant au vent et contaminant les terres et l’eau.

On hérite aussi d’un 8 ème continent de déchet plastique dans le Pacifique Nord, grand comme trois fois la France !

Bien sur nous avons pris conscience du problème et le tri des déchets, bien rentré dans les moeurs, est une des solutions. Mais il y a aussi le début de la fin des exportations des déchets plastiques.

La Chine, en juillet 2017, a marqué un coup d’arrêt au plastique facile en interdisant les exportations de tous les types de déchets plastiques : les industriels européens travaillent plus que jamais pour que la valorisation de la matière plastique soit plus intéressante encore que l’enfouissement ou l’incinération.

Le premier objectif est de se passer déjà, au maximum, du plastique à usage unique. Ainsi, par exemple, aujourd’hui en France, seul 60 % des bouteilles plastiques sont collectés pour être recyclées, avec un objectif de 90 % en 2030.

On pourrait aller plus vite mais tout est toujours est une question d’argent… et de temps : outre la question du recyclage, les chercheurs aussi travaillent à développer des plastiques issus du végétal : à Algopack à St Malo à partir d’algues, au Mexique à partir de l’amidon de la banane etc… tout sauf des polymères issus du pétrole … mais plus cher.

La baisse des cours du pétrole ne sert pas la cause de la baisse de la consommation de plastique, ni le coronavirus qui remet en avant l’intérêt du plastique à usage unique dans les hopitaux et les cliniques, les gants, les seringues, les cathéters et les stylos à insuline permettent d’éviter la contamination sans tout stériliser systématiquement. Le film plastique utilisé dans l’agroalimentaire est aussi l’un des produits dont la demande a explosé avec celle des masques de protection.

Il faut espérer que ce regain pour l’usage unique se concentre sur les besoins des services de santé et ne soit que conjoncturel avec l'affaissement de la pandémie.

Déjà Michelin développe un masque de protection réutilisable, RBL Plastiques à Chateaubriant avec le mayennais Protechoms des visières.

Et puis, la semaine dernière, la start up auvergnate Carbios, a fait la Une de la prestigieuse revue scientifique Nature avec sa découverte. Ses chercheurs ont réussi à cultiver une enzime qui « rénove » le plastique PET (polyéthylène téréphtalate), ce PET dont est constitué la plupart de nos bouteilles et flacons plastiques qui, à chaque recyclage perd de sa pureté et finit à l’incinérateur. Une découverte capable de révolutionner le recyclage du plastique.