Le plateau de Leucate et son extraordinaire biodiversité (rediffusion)

Des murets, de la garrigue, un plateau et la Méditerranée à perte de vue. Nous sommes sur le plateau de Leucate, en partie classé site Natura 2000.



Il abrite une riche biodiversité et afin de la préserver, la commune de Leucate et le Parc naturel œuvrent main dans la main.



Partons à la rencontre des celles et ceux qui font ce plateau : Laurent Simons, garde-techincien du phare de Leucate, Fanchon Richart, chargée de mission Natura 2000 pour le plateau de Leucate, Nicolas Guilepain, chargé de mission environnement à la mairie de Leucate, Réginald et Coline, les berges du plateau et les nombreux bénévoles venus prêter main forte pour l’entretien du plateau.