Le "plein de soleil", avec Agustin Galiana, chanteur et acteur

À la télé, on le connaît comme Adrian dans la série "Clem" sur TF1, où il est le fils de Victoria Abril. Alors que la saison 10 va bientôt être diffusée, Agustin Galiana vient de sortir un nouvel album, "Plein soleil", le 28 août dernier. 13 titres pour prolonger les vacances !

Chanter l'amour et la bonne humeur

Paris Match l'avait baptisé le Julio Iglesias moderne. Être comparé à un "grand chanteur qui a fait une carrière énorme" ne l'a "pas dérangé", mais Agustin Galiana considère qu'ils ont l'un et l'autres des parcours très différents. "On a rien à voir l'un avec l'autre l'autre, quand Julio Iglesias est arrivé en France il était déjà une star en Espagne... En tout cas on est tous les deux espagnols, on chante tous les deux l'amour, donc je comprends la comparaison."

Chanter l'amour et la bonne humeur, c'est ce que l'artiste fait avec son nouvel album, "Pein soleil". Il reprend des titres aussi connus pour les Français que "Le soleil donne", "Duel au soleil" ou "J'veux du soleil". Des chansons que lui-même écoutait pour apprendre le français à ses débuts. Et maintenant qu'il se sent "un peu Français", il veut aussi nous faire découvrir des chansons espagnoles qu'il aime tout particulièrement. Il interprète notamment "Por Que Te Vas", un véritable tube dans les années 70 en Espagen, qui avait servi de bande originale pour le film "Cría cuervos", de Carlos Saura (1974).

"J'ai beaucoup osé, j'ai risqué, je me suis mis en danger..."

Né en Espagne en 1978, près d'Alicante, Agustin Galiana a connu une enfance ensoleillée entre mer et montagne. Très vite c'est la danse qui l'a attiré, mais sa famille a préféré qu'il fasse des études plus classiques. Après une carrière en biologie, il a fini par se lancer dans l'interprétation car il était trop tard alors pour devenir danseur. Difficile de débuter dans le théâtre en pleine crise économique... l'artiste a connu une longue période de chômage en Espagne.

Aussi, quand un ami a pu l'héberger en France, il a décidé de tenter sa chance. "J'ai beaucoup osé, j'ai risqué, je me suis mis en danger et voilà, finalement j'ai gagné", dit-il dans un éclat de rire. En 2014, on le repère dans la série "Chefs", aux côtés de Clovis Cornillac puis il rejoint la série "Clem", dont la première saison a été suivir par plus de 11 millions de téléspectacteurs. Le secret de ce succès ? "Des personnages très attachants, des histoires attanchantes de la vie quotidienne", auxquelles "les gens s'identifient énormément aux personnages".