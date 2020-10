Le point rose, un point d'appui pour les familles ayant perdu un enfant

Insupportable, révoltant, inhumain, ce sont près de 4500 familles en France chaque année qui sont confrontées à la perte la plus inconcevable, celle d’un enfant.

Cette terrible épreuve Nathalie Paoli l’a vecue, lorsque sa fille de 9 ans Carla-Marie, s’en est allée, victime d’une tumeur cérébrale foudroyante.

Depuis cette maman courage ne ménage pas sa peine et mène un combat pour développer les soins palliatifs pédiatriques.

Quel sort notre société réserve aux derniers jours de ces enfants touchés par la maladie? comment accompagner ces parents confrontés à la mort de leur enfant?

Son association le point rose a été créée en 2015 avec l’idée qu’on peut ajouter de la vie aux jours quand on ne peut pas ajouter de jours à la vie.