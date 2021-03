Le pôle petite enfance à Notre Dame Sévigné

Entre l'âge de la crèche et celui de la première année de maternelle, les jeunes enfants au Pôle Petite Enfance bénéficie d'une initiation, d'un apprentissage, d'une expérimentation à l'activité des jeux d'éveil, à vivre en groupe, à réguler son hygiène pour être bien préparer à son futur d'écolier

Sécurité,douceur et bienveillance et jeu pour un développement harmonieux du tout petit.