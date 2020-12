Le prix… qu’est ce que c’est ?

Parce qu'il est toujours utile de savoir pour les grands et les un peu plus jeunes comment se décompose et se décide le prix final de tout ce qu'on achète. Pour s'y retrouver dans les termes, rien de tel qu'un exercice pratique... Notre "Professeur" de la conso, Dominique Gerinte de Familles Rurales, à la démonstration !