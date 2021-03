Le projet de Loi climat vu de chez nous

Le plan climat présenté en juillet 2017 par Nicolas Hulot prévoyait entre autres d’atteindre la neutralité carbone à horizon 2050.

En 10 ans, on a réduit de moins de 1 % par an nos émissions de gaz à effet de serre alors qu’il faudrait les réduire de 3,4 % par an pour atteindre l’objectif du plan climat. Le temps passe vite et les urgences écologique, climatique et sociale ne peuvent plus attendre.

Les enjeux majeurs sont de baisser notre empreinte carbone et d’adapter nos actions aux changements climatiques.

Notre maison brûle toujours et nous avons du mal à trouver et à mettre en place des solutions efficaces.



Pour nous éclairer sur ce sujet nous avons choisi d’inviter Claudine Bichet.