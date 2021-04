Le projet "Femmes" par le CSAPA

Gaëlle Goepfert reçoit 3 femmes du CSAPA : Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie situé à Lons Le Saunier.



Ces "3 drôles de Dames " aux fortes personnalités sont passionnées par leurs missions quotidiennes et unissent leurs énergies, leurs forces et leurs déterminations dans un projet à destination des femmes touchées par les addictions et désirant s'en sortir.