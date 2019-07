Le refuge : cette association accueille des jeunes victimes d'homophobie

Le Refuge offre un hébergement et accompagnement personalisé aux jeunes de 18 à 25 ans, victimes d’homophobie ou de transphobie et en situation de rejet familial. L'année dernière, cette association reconnue d'utilité publique a accueilli près de 300 personnes en France. Pour parler de leur mission, nous recevons le correspondant départemental de cette association Dominique Le Vu et un des bénévoles actifs dans le département.

A 11h45, nous entendrons le témoignage d'une belle iloise qui a choisi de lutter contre le gaspillage alimentaire en transformant les invendus des grandes surfaces en soupe, confiture ou glaces !

Plus d'infos sur : https://www.le-refuge.org/