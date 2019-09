Le retour au manger local : Bien plus qu'une simple mode

Aujourd’hui en France, de plus en plus de consommateurs ont décidé de prendre leur santé en mains et de consommer local et de saison. En achetant leurs fruits, légumes et viandes à proximité de chez eux.



Plus qu'une simple tendance, ce développement des circuits courts et des productions locales, est un véritable enjeu de société. On fait le point cette semaine dans l'Assiette à penser, en compagnie de Yanne Boloh.