Le Réverbère de Cotonou

Le projet « Le Réverbère» a été initié par le Professeur Georges LAWSON. Le but : créer une bibliothèque au Bénin, son pays d’origine. Ce projet rencontre les objectifs de développement durable, portés par l’ONU, qui sont, entre autres, d’assurer une scolarisation pour tous, femmes et enfants en particulier, afin de leur donner un accès à la culture et au savoir.