Les laboratoires Servier, qui ont commercialisé pendant plus de 30 ans ce médicament, ont été condamnés fin mars pour tromperie aggravée et homicide involontaire, et une amende de 2,7 millions d’euros.

Mais début avril, ils font appel de la décision du tribunal correctionnel de Paris. Et plongent les victimes et leurs familles dans l’attente, encore une fois.

Témoignage de Pascale, dont le frère est aujourd’hui handicapé en partie à cause du Mediator.