Le Secours Catholique de la Loire

Dans cette émission Tous Ensemble, on parle d'une association chère aux coeurs de beaucoup de français et de ligériens: le Secours Catholique.

Retour sur l'actualité et les projets de la branche ligérienne du "Secours Cath".

Jean-Paul Rivière, le Délégué départemental de l'association, est l'invité d'Emma Jehl.