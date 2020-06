Le secret du Tsar

Un jour, une vieille dame m’écrit. Une lettre de 4 pages à la grande écriture toute en diagonale et tremblée. Elle me demande si je connais l’une des énigmes historiques les plus extraordinaires de ces deux derniers siècles : la disparition mystérieuse du Tsar Alexandre 1er, le vainqueur de Napoléon.

Une énigme sur laquelle elle a travaillé toute sa vie sur laquelle elle me conseille chaleureusement de réaliser un documentaire.