Le Service Volontaire Européen

Dernièrement, on a beaucoup parlé de l'Europe mais on n'a peut-être pas assez insisté sur les opportunités qu'elle offre aux jeunes. Focus aujourd'hui sur le SVE, Service Volontaire Européen. A Saint-Etienne, c'est l'UFCV qui pilote ce projet.

Cyril Hortala, co-directeur du Comité UFCV Loire, Audrey Chave, coordonnatrice des projets de mobilité internationale et Mehdi Moulai Hadj, en service civique à l'UFCV, sont les invités de Solange Simon pour ce nouveau numéro de "Fréquence Jeunes".