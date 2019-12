Le télétravail en questions

Rester chez soi pour travailler en évitant notamment la perte de temps dans les transports. D'après un sondage du Ministère du travail, 61 % des français le souhaiteraient. Mais seuls 17 % le font rééllement. Pourtant, depuis 2017, suite à l'ordonnance Macron, les modalités ont été assouplies. Alors qu'est-ce qui bloque ? Quels sont les avantages de ce genre de système tant du coté entreprise que salarié ? Quels sont aussi les inconvénients ? Et comment mettre tout cela en pratique ? Réponses avec un expert en management et un avocat spécialisé en droit du travail .Témoignage ausi de Muriel, pionnière de cette forme de travail et de Phillipe, responsable commercial et père de famille.