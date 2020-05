Le temps dans la relation de soins

Laurent Lemaitre est psychologue dans le service d'oncologie pédiatrique de CHU de Montpellier. Il échange avec Michel Voisin sur les particularités de l’accompagnement d’enfants, et sur le vécu du temps différent chez le soignant et le patient. Est aussi évoqué le temps essentiel de la consultation d’annonce. Le psychologue a un rôle dans l'ajustement des temporalités entre le médecin et le patient et sa famille.