Le théâtre de l'Entr'Acte

La compagnie du théâtre de l'Entr'Acte de Nantes a était créé en 1987, depuis son évolution n'a jamais cessé. Anne Groisard y est chargée de communication et de diffusion, elle évoque l'histoire de cette compagnie hors du commun, son théâtre de "La Ruche" et la prochaine représentation de la pièce "Mon coloc' s'appelle Marivaux" prévue Jeudi 05 Décembre à 20h au Café Théâtre des Ballons Rouges, à Lamballe.



Pour en savoir plus, rendez vous sur le : https://compagnieentracte.wixsite.com/site-entracte