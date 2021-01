Le théâtre pour tous avec Marie Levavasseur

Quand la bouche de Lova s’ouvre, les mots qui sortent ne sont pas ceux qu’elle voudrait dire. Dans son histoire "Je brûle (d'être toi) se cache sa grand-mère, Louve, dont elle ne sait rien ou presque. Cette petite louve-là voulait faire craquer le silence de la neige et vivre sa vie avec la force d’un torrent. Et puis il paraît qu’un jour, elle n’a plus rien dit. Pour comprendre le secret qui les relie, Lova plonge dans le pays glacé où vivait cette grand-mère, il y a très longtemps… Un conte initiatique où l’on marche sur les traces que la mémoire a dessinées, où l’on veut décrocher la lune au premier coup de foudre, quitte à se brûler les ailes pour un inaccessible cerf… qui parle anglais. Déjà avec Comment moi je ? Marie Levavasseur faisait le pari de parler de philosophie aux enfants avec l’histoire d’une petite fille qui posait une kyrielle de questions sur la vie et la mort. Voilà qu’elle récidive pour ouvrir la réflexion sur ce qui constitue notre lien à l’autre. Comment réussir à se comprendre et se faire comprendre ? Comment trouver les mots justes, appréhender au mieux nos émotions débordantes ?