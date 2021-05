Le train de nuit va renaitre en France

Nostalgie et enjeux climatiques

Et plus et mieux encore que la nostalgie, parce que le transport est le secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre. Il est essentiel de faire notre transition écologique en se tournant vers des modes de transport plus vertueux et le rail en fais partie, surtout s’il est électrique.

Six lignes de train de nuit vont être crées en Europe d’ici trois ans dont un Paris-Vienne par la SNCF qui évitera on l’espère de prendre l’avion et une dizaine en France d'ici 2030.

En déclin depuis les années 80 et le TGV

« Autrefois », c’est à dire jusque dans les années 80, les trains de nuit circulaient sur des dizaines de lignes en France, et desservaient plus de 500 gares.

Et c’est un lent déclin qui s’amorce à cause de la concurrence du TGV . La première ligne, le Paris-Lyon, est inauguré, rappellons-le, en 1981.

En 2000 , vingt ans plus tard, il reste 67 trains de nuit et la SNCF supprime 300 arrêts.

En 2016, dernier coup de massue, pour raisons d’économie, et en arrêtant les subventions dédiés à la SNCF, le gouvernement condamne les dernières lignes, en concurrence avec les cars Macron et plombées aussi par la désaffection du public (-25 % de fréquentation entre 2011 et 2016)

C’est Elisabeth Borne alors ministre des transports et de la transition écologique qui opère la volteface de l’Etat en 2018, en annonçant le maintien des deux lignes restantes que confirme le changement de discours du président de la République dans le14 juillet dernier.

Aujourd’hui l’Etat va subventionner le train de nuit avec l’ ambition d’une dizaine de trains de nuit en 2030 organisé autour des 4 grands corridors

que sont Bordeaux-Marseille, Dijon-Marseille, Tours-Lyon via l’Ile-de-France, et Paris-Toulouse.

La France imite ainsi l’Allemagne et l’Autriche

Le succès des 28 lignes de nuit lancée par la petite compagnie ferroviaire publique OBB a de quoiinterpellé : 28 Nightjet entre l’Allemagne, l’Italie, l'Autriche et la Suisse à des prix attractifs et de fait, rencontre le succès.

Avec les enjeux écologiques, avec une certaine honte de prendre l’avion et la crise sanitaire du Covid se redessine aujourd’hui notre manière de voyager. Et le train de nuit a tout pour séduire.