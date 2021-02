Le virus et l'Eternité

On aimerait trouver dans l’actualité des jours qui passent et trépassent des informations heureuses et décontractées qui nous permettraient de cheminer le sourire aux lèvres d’un pas léger.

Depuis décembre 2019, et la survenue en Chine d’un virus implacable, notre planète tout entière subit une pression maximale avec son cortège de morts quotidien et des dysfonctionnements économiques très inquiétants.

La ou le Covid n’épargne personne et la vie du monde est devenu en quelques mois un tragique bal pandémique masqué sans que l’on puisse encore déceller dans un proche avenir une quelconque lueur d’espoir réconfortant.