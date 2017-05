Le "Voisin" se substitue au" Prochain"

Je ne l’ai pas lu, mais les commentaires dans la presse ont attiré mon attention. Il s’agit de « Du voisinage », l’essai d’une psychanalyste, Hélène Freuillet, sur la coexistence humaine.

Le voisinage, nouvelle notion sociologique dans une population française urbanisée à 80%. Le voisin, personnage-phare d’une société où l’on ne se parle plus guère que par courriel ou SMS.

Dans un milieu urbain où prédominent l’individualisme et le communautarisme, le voisinage a remplacé la communauté de village ou de quartier, le prochain n’est plus qu’un voisin.

Le prochain, notion éminemment chrétienne, c’est la proximité. Le voisin, dans une société matérialiste, ce n’est plus que la promiscuité.

Le prochain vit à côté de chez soi, on le rencontre chez le boulanger ou sur le parvis de l’église, on ne sait pas toujours comment il s’appelle, mais on le reconnait au passage, on sait qui il est.

Le voisin est empilé dans les étages d’un immeuble, au-dessus, au-dessous, sur le même palier que chez soi. Il est omniprésent, mais sans visage, sans identité. On ne le croise jamais parce que l’on emprunte l’ascenseur et que l’on s’enferme à triple tour derrière une porte blindée, parce que l’épicier de quartier a été remplacé par une agence bancaire à distributeur automatique ou par une boutique de téléphonie mobile.