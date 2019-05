L'institut fête ses 25 ans par un rassemblement des Compagnons fin juin et une exposition de « chefs d'oeuvre » des compagnons et de meilleurs ouvriers de France et divers documents sur le compagnonage.

André Hugron, son président nous en dit plus.

www.facebook.com/pg/IEFCTF/posts/

http://mouchard-ief.compagnonsdutourdefrance.org/