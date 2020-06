Les accueils de loisirs s'adaptent aux contraintes sanitaires

Tous les mardis à 19h45

Alors que le déconfinement s'amorce en Berry et ailleurs, nous interrogeons des berrichons : hommes, femmes, familles, tous témoignent et nous racontent comment ils ont vécu et vivent ce quotidien inhabituel. Ils partagent aussi avec nous des pistes pour mieux s'adapter, faire face de manière plus sereine à cette réalité.