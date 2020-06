Les activités reprennent dès cet été au CPIE Brenne-Berry

Des animations pour les enfants, une colo avec bivouac, un gîte disponible à la location, des sorties nature, des ateliers à destination des entreprises, des défis à relever... Le CPIE Brenne-Berry relance ses activités autant que possible. On passe en revue toutes les options et le planning avec Delphine Panossian, la directrice de cette association locale d'éducation à l'environnement.