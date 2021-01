Les adaptations techniques du quotidien

Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette nouvelle émission

Solicap avec APF France handicap Indre-et-Loire.

Comme dans toute la France, des mesures sanitaires nous imposent

un confinement depuis 4 semaines maintenant. Les personnes en

situation de handicap pour la plupart déjà isolées à leur domicile,

foyer ou auprès d’aidants se retrouvent également confinées mais

cette situation est bien similaire aux quotidiens de certaines

personnes.

La réduction de la mobilité peut donc constituer un véritable

obstacle concernant la vie quotidienne et l’autonomie. En ce moment

les aides sont devenues plus rares et les personnes en situation de

handicap doivent trouver des solutions afin de rester en sécurité et

être autonomes. Pour évoquer ce sujet, nous allons échanger avec

Sylvie, en situation de handicap et Céline, ergothérapeute.