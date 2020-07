Les Aigles du Léman: un refuge pour les rapaces en Haute-Savoie

Hiboux, aigles et vautour... quelque 250 rapaces du monde entier vivent en Haute-Savoie, à deux pas du lac Léman et au pied des montagnes, dans les immenses volières du parc des Aigles du Léman. Un parc animalier qui est l'œuvre d'un passionné et qui a pour objectif de sensibiliser le grand public à la biodiversité. C'est aussi un centre de reproduction qui vise à réintroduire les espèces dans la nature.



©RCF Haute-Savoie / Vanessa Sansone - Perline, soigneuse au parc des Aigles du Léman ©RCF Haute-Savoie / Vanessa Sansone -

sauver les rapaces

Si le parc des Aigles du Léman n'est ouvert au public que trois mois par an, c'est tout au long de l'année que biologistes, soigneurs et fauconniers sont aux petits soins et veillent jalousement sur les rapaces. Pour RCF, Vanessa Sansone rencontre Éva, Perline et James. Tous trois connaissent par cœur les 80 espèces qui évoluent dans des volières de plusieurs hectares.



©RCF Haute-Savoie / Vanessa Sansone - La biologiste Éva au parc des Aigles du Léman ©RCF Haute-Savoie / Vanessa Sansone -

"l'homme qui vole avec les aigles"

Surnommé "l'homme qui vole avec les aigles" et connu pour ses exploits sportifs et ses films, Jacques-Olivier Travers a dédié sa vie aux rapaces. Ce fauconnier passionné, journalise de formation, a créé le parc il y a vingt-cinq ans. "Je ne vais pas sauver le monde, mais je me suis donné pour mission de protéger ces oiseaux. Des espèces ont disparu dans la nature à cause de l'homme. C'est le devoir de notre génération d'en réintroduire."