Les animaux de compagnie : quelles responsabilités ?

100 000. C'est le nombre de chiens et chats abandonnés chaque année en France... un chiffre qui en dit long sur l'engagement à long terme. Car adopter un animal de compagnie est loin d'être anodin. Pour les chiens en particulier, un seul mot d'ordre : l'éducation. On en parle avec nos invités, l'association des chiens guides d'aveugle de l'Ouest, une bénéficiaire déficiente visuelle et une famille d'accueil. Rencontre.