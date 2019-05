Les arts, les enfants et l'intercultuarilité

L'éducation nationale a plusieurs nobles missions. L'une d'elles et pas des moindres, est l'ouverture à l'autre .

C'est l'un des objectifs de l’École de l'Oralité : elle donne l'opportunité, justement à des classes de recueillir des témoignages et de faire des rencontres d'adultes d’ailleurs.

Péroline Marandon est maîtresse de la classe de CE1 de l'école Paillon à Saint-Étienne.

Ses petits élèves sont en eux-mêmes un exemple réjouissant de la multiculturalité que l'on peut rencontrer dans la Loire, notamment.

Dans cette émission, ils vont vous parler de leur expérience artistique avec une danseuse géorgienne et des objets qu'ils ont amenés en classe pour parler du pays d'origine de leur famille.