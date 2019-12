Les Ateliers Singuliers

Voilà une appellation qui éveille curiosité et intérêt.

Il s'agit d'un espace de travail créé à Saint Etienne par Marion Zelnik et partagé par plusieurs artisans.

Quelle a été l'origine de cette idée, comment s'est-elle réalisée, quelle est sa philosophie. C'est ce que Marion Zelnik et Gaspard Vernay, l'un des colocataires, vont développer.