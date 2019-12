Les autres marché de Noël de Strasbourg 4/5

Et pour la toute première année, la Fondation de l’œuvre Notre-Dame a son propre chalet au marché de Noël ! Il est situé place du château, entre la cathédrale et le musée de l’œuvre Notre-Dame. Une occasion parfaite de parler de l’action de la Fondation : l’entretien et la restauration des sculptures de la cathédrale… Mais aussi de vendre quelques produits locaux ! Benjamin Vernet est allé les tester pour vous.