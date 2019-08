Les Aveiziales: un moment très ludique de partage et de rencontres à Aveizieux



La fête du village avait disparu d'Aveizieux jusqu'à il y a 3, 4 ans.

C'est le moment où les Aveiziales sont réapparues chaque mois de juin pour offrir un moment très ludique de partage et de rencontres entre les habitants du village et des hameaux voisins.

Annick Thomas est directrice de l'école privée catholique Laurent Michard, l'une des 2 écoles du village d'Aveizieux.

C'est en effet l'OGEC, l'organisme de gestion de cette école catholique, avec l'association de parents d'élèves ET le comité des fêtes d'Aveizieux qui co-organisent les Aveiziales.

Annick Thomas décrit les tenant et aboutissants de cette fête de village convivialequi est l'occasion de rencontres entre tous les habitants d'Aveizieux.