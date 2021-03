Les aventures de Gloria et de Marianne Maury-Kaufmann

"La bio, c'est un truc qui évolue, alors voici la version de ce matin : Les deux grands chocs dans ma vie, la perte de ma grand-mère à onze ans, et celle du père de mes enfants trente ans après, m'ont conduite à créer Gloria, en 2005. C'était le rire contre les larmes. Et ça a marché. Ce qui est étonnant, c'est de constater, après, que ça marche aussi pour les lectrices et lecteurs, qui me l'ont confié. Gloria a d'abord figuré sur des cartes postales, puis des calendriers, puis des albums, puis elle a été choisie comme mascotte de Gael, magazine féminin belge (elle y est toujours, depuis 2006, chaque mois), avant d'être élue mascotte de Version Fémina en été 2008. J'avais fait, sinon, et sans passion, pour obéir à mon père, d'absurdes études d'architecture. Il y a deux sources de bonheur dans ma vie à côté de Gloria : mes trois merveilleux garçons, et l'écriture". Marianne Maury Kaufmann

Après des études d’architecture et passionnée par la peinture, le dessin Marianne Maury-Kaufmann décide de percer dans cet univers et devient donc illustratrice.On la retrouve en presse magazine et dans l’édition jeunesse ou l’édition d’ouvrages de vulgarisation scientifique sans oublier également des peintures personnelles. Peintre, illustratrice, diplômée d’architecture, Marianne Maury-Kaufmann se fait connaître avec les mésaventures de Gloria, mère célibataire citadine. En 2004, le personnage de Gloria est né avec une série de cartes postales des éditions du Désastre. Le sens de l’observation aigu des comportements et l’humour de la dessinatrice font mouche. En 2007 Marianne Maury-Kaufmann publie le premier tome de Gloria, suivi de Gloria en vacances, Gloria va à l’essentiel, Gloria cherche l’équilibre. Marianne Maury-Kaufmann réalise aussi des illustrations pour l’édition, la publicité, la presse. A partir de 2008, elle anime chaque semaine une page dans Version Femina. En 2013, elle publie un recueil de nouvelles pleines d’humour décapant Pas de chichis . Elle poursuit dans le doux-amer en 2014 avec Dédé, enfant de salaud qui s'attache à dépeindre les relations mère-enfant à travers le destin d'un adolescent à la campagne, partagé entre une grand-mère qui l'adore et une mère qui le rejette. Jusqu'à Varsovie-les lilas en 2019.