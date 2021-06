Aujourd’hui, nous allons incarner les pionniers de la SNCF, de la Deutsche Reichsbahn Gesellschaft ou encore de la compañía de los Caminos de Hierros del Norte… oui, nous allons construire du chemin de fer et poser des locomotives et des voitures dessus. Bienvenue dans Les Aventuriers du Rail (Ticket to ride, dans sa version originale).



Créé en 2004 par Alan R. Moon, c’est un jeu de plateau compétitif, avec des mécaniques de deck building (mais si, le « deck building » ça vous parle, nous avons déjà croisé ce terme plusieurs fois cette saison ! Remplir sa main de cartes pour constituer des combinaisons).



Illustré par Julien Delval et Cyrille Daujean, nous voici au cœur du XIXème siècle, et, dans sa version originale, prêt à partie à la conquête de l’Amérique pour devenir la compagnie ferroviaire la plus puissante du continent. Votre objectif est de créer une ou des lignes de chemin de fer en reliant les villes présentent sur la carte. Les tracés sont déjà établis, à vous d’en prendre possession.



Pour se faire, avant de démarrer une partie, vous aurez à piocher un objectif principal et trois objectifs secondaires. Vous avez pour mission de tout faire pour réaliser ces objectifs avec le nombre de wagons en votre possession. Pour vous permettre de poser les wagons durant la partie, vous allez piocher deux cartes par tour, dans une pioche face visible constituée de 5 cartes. Il y a donc une part de hasard. Vous pourrez avoir des wagons de 8 couleurs : bleu, rose, rouge, orange, blanche, noir, jaune et verte. Ajoutez à cela les cartes locomotives, multicolores, qui ont un rôle polyvalent.



Sur le plateau de jeu, chaque tracé entre deux villes possède sa couleur. Pour obtenir les tracés de votre choix, vous devez réunir les cartes en nombre et en couleur correspondants et les poser sur la table à votre tour. Sur le papier la mécanique est simple. Un détail : si vous faites le choix de poser des cartes, vous ne pouvez pas piocher.



La partie s’arrête dès qu’un joueur a moins de 6 wagons en sa possession. Ensuite, vous comptez les points selon le barème indiqué sur les cartes objectif et le plateau. 10 points bonus pour le joueur qui aura réalisé la ligne continue la plus longue ! Chaque partie vous demandera entre 40 et 60 minutes, selon le nombre de joueurs et le style de jeu, rapide et agressif ou posé et prudent.



Les aventuriers du rail est un jeu tout public qui fait partie de ces jeux de plateau qui s’en en avoir l’air nous donne l’envie d’y revenir souvent. La gamme de ce best-seller continue de s’étoffer avec le temps, vous pouvez donc voyager où bon vous semble : Amérique du nord, Europe, Japon… C’est aussi un bon moyen de revoir sa géographie !



Les Aventuriers du Rail, de Alan R. Moon, édité par Days of wonder, selon version entre 30 et 40€, pour 2 à 5 joueurs