Les bailleurs sociaux s’engagent en faveur de l’intégration des réfugiés

Mieux accueillir, et surtout permettre une meilleure intégration des réfugiés, c’est la volonté de l’Etat français depuis 2018, et parmi les priorités : l’accès au logement - au logement pérenne - qui est la clé de l’intégration puisque cela permet d’enclencher les premières étapes d’un parcours de vie : scolarisation des enfants, accès à l’emploi , etc.



Les acteurs du logement social se sont mobilisés, et le 25 novembre dernier, dans notre région, 5 d’entre eux : Habitat en Région Logirem, Sogima, Famille & Provence et Erilia ont signé une convention territoriale par laquelle ces sociétés s’engagent dans une Mission d'intégration des réfugiés par l'habitat pérenne en partenariat avec l'Association ELIA.