Les BGE : un réseau pour entreprendre qui existe depuis 40 ans en France

Accompagner, conseiller, former... voilà en quelques mots les principales missions des BGE, un réseau qui existe depuis 40 ans en France. Chaque structure locale a pour but d'aider les entrepreneurs et les porteurs de projets. Dans le Cher il existe aussi un espace de coworking ouvert à tous, la Fabrique 18. On découvre tout cela avec Emeline Campo, animatrice de l'émission Rebonds, qui pour une fois répond aux questions au lieu de les poser.