Les bienfaits du chant pour le corps et l'esprit ! Avec Gérald Martin, Brigitte Denis et Violaine

Que l'on chante sous sa douche, en chorale ou seul en scène, la voix est un instrument extraordinaire. Cet organe reflète bien plus que des notes vous l'entendrez. Rencontre avec Brigitte Denis, chanteuse lyrique et enseignante de chant, Violaine, autrice et compositrice qui lance sa carrière en solo et Gérald Martin, fondateur d'HumanaVox.