Les blessures émotionelles 2

La blessure d’abandon

L’éveil de la blessure se fait entre la naissance et l’âge de trois ans. Elle est

éveillée par le parent du sexe opposé. L’enfant ne s’est pas senti soutenu et

a surtout manqué de nourriture affective.

Le comportement réactionnel lorsque la blessure est activée est appelé

masque du dépendant. La grande peur associée à cette blessure est la

solitude.

Il recherche l’attention, le support et surtout le soutien de son entourage à

tout prix. Il peut même devenir victime et souvent malade seulement pour

bénéficier de l’attention de son entourage. Il a de la difficulté à fonctionner

seul et s’appuie sur les autres personnes ou sur quelque chose. Il fait

régulièrement des demandes, non par besoin, mais surtout pour avoir de

l’attention. Plus il avance en âge et plus il devient angoissé à l’idée d’être

seul.

La blessure d’HUMILIATION

La blessure apparait entre l’âge d’un et trois ans. Elle est éveillée avec le

parent qui réprimait toute forme de plaisir physique. Peut être un des deux

parents ou les deux. L’enfant s’est senti brimé dans sa liberté de connaître le

plaisir physique. Il a vécu la honte face à ses parents

Le comportement réactionnel associé est le masque du masochiste. Sa plus

grande peur est la liberté car elle est associée à un potentiel illimité apportant

trop de plaisir.

C’est une personne qui aime les plaisirs sensuelles mais qui les refoule par

peur de déborder, de perdre le contrôle et d’avoir honte. Elle fait tout pour ne

pas être libre, donc devient très serviable et s’occupe des besoins de ses

proches avant les siens. Elle est souvent dégoûtée d’elle-même, elle se traite

de sans-coeur, d’indigne. Elle se récompense souvent avec de la nourriture,

lui donnant raison d’être dégoûtée d’elle-même, elle a tendance à la boulimie.

La personne masochiste attire des situations en public pour se faire humilier.

La blessure de TRAHISON

Cette blessure est éveillée entre l’âge de deux et quatre ans avec le parent

du sexe opposé. L’enfant s’est senti trahi, manipulé ou pense qu’on lui a

menti. Ses attentes n’ont pas été comblées par ce parent. L’enfant a perdu

confiance. Cette blessure est donc vécue dans la vie avec les personnes du

sexe opposé.

Le comportement réactionnel lorsque la blessure est activée est le masque

du contrôlant.

Ces personnes ont une forte personnalité et aiment contrôler les autres pour

qu’ils répondent à leurs attentes. Le contrôlant prend beaucoup de place

dans un groupe. Il cherche à être spécial et important. Il est intolérant et

impatient avec les gens lents. Il tente d’imposer son point de vue à tout prix.

C’est une personne qui peut être très séductrice et manipulatrice. A l’inverse il

fait preuve de scepticisme avec les autres par peur de se faire séduire. Elle a

une grande difficulté à s’engager dans la relation amoureuse. Elle ne fait pas

confiance facilement. Elle ne peut accepter qu’on lui mente, mais ment

souvent aux autres. Le contrôlant est un spécialiste pour blâmer les autres et

il ne prend pas sa responsabilité, mais veut que tout le monde le croie très

responsable.

La blessure d’INJUSTICE

La blessure apparait entre l’âge de quatre et six ans. Elle est éveillée avec le

parent du même sexe. L’enfant s’est senti bloqué dans le développement de

son individualité. Il a souffert de la froideur et de l’insensibilité de ce parent.

Cette blessure est donc vécue dans la vie avec les personnes du même

sexe.

Le masque ou le comportement réactionnel associé est celui du rigide.

Celui ci est très perfectionniste, il veut vivre dans un monde parfait. Il s’est

donc coupé de sa sensibilité pour ne pas sentir les im