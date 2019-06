Les chagrins d'amitié

"T'es plus ma copine !" peut laisser une cicatrice ! En quoi l'amitié est quelque chose d'important ? En quoi c'est important, aussi quand l'amitié s'arrête ?

C'est de tout cela dont nous allons parler avec Jacqueline, thérapeute. Elle nous donne de précieux conseils pour accompagner au mieux nos petits et grands dans ces moments délicats.

En cette période de fin d'année scolaire, des précautions sont à prendre en cas de déménagements, de changement de cycle scolaire (arrivée en 6ème par exemple).

Et l'amitié chez l'adulte ! pas si simple quand il y a rupture, Jacqueline parle de travail de deuil à entreprendre.