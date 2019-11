Les chaussettes de l'archiduchesse... - 23 décembre 2019 à 12:15

Le lundi à 12h15, toutes les 8 semaines

Toutes les 8 semaines, Élodie Pascual, orthophoniste et Présidente de l'association Orthophonie & Prévention 17, répond à vos questions sur les troubles du langage et de l'apprentissage, et livre de précieux conseils pour aider adultes et enfants à progresser dans la communication orale et écrite.