Les chrétiens et les élections

Au mois de juin, les Français seront invités à une double-élection, des élections départementales et les élections régionales. Le cumul de ces deux élections risque de perdre les électeurs. Alors, à quoi sert un Conseil départemental et un Conseil régional ? Comment les actions de ces collectivités interviennent concrètement dans nos vies de tous les jours ? Et donc quels sont les enjeux, en Provence, pour ces élections locales ? Enfin, comme chrétiens, comment pouvons-nous nous laisser éclairer par la pensée des églises chrétiennes pour guider notre vote ? Eclairage avec le père Pierre de Charentenay, jésuite à Marseille.